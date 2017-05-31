Курсы валют НБУ на 31.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 31 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2635,2778 грн за $100;

2944,3959 грн за 100 евро;

4,6628 грн за 10 руб РФ.



На 30 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2638,7789 грн за $100;

2952,2658 грн за 100 евро;

4,6531 грн за 10 руб РФ.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



