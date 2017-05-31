Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 31 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,67 коп до 26,1240 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,13 коп - до 26,3850 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,40 коп и составляет 28,9720 грн, средний курс продажи вырос - на 3,70 коп до 29,5480 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,39 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,5 коп и составляет 4,198 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 4,696 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1240 26,3850 0,4198 0,4696 28,9720 29,5480 Медиана 26,1500 26,3950 0,4395 0,4700 29,0000 29,5250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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