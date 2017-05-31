Deutsche Bank снова оштрафовали в США

ФРС оштрафовала Deutsche Bank за непринятие достаточных мер для предотвращения отмывания денег

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн (€37 млн) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Об этом сообщает Deutsche Welle.



В ФРС говорят о небезопасных и ненадежных практиках банка. Регулятор обязал Deutsche Bank улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.



Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора.



В январе текущего года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 млрд.



В схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал немецкого банка. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.



В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что Deutsche Bank, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязан выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. В конце апреля ФРС оштрафовала финучреждение на $156,6 млн за небезопасные практики на внешних валютных рынках.



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