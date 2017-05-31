 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.14  26.38   EUR:  28.98  29.55
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ применил санкции к трем банкам

31.05.2017 15:56
НБУ оштрафовал финучреждения за несоблюдение законов в части противодействия отмыванию денег
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) в мае применил санкции к трем банкам по результатам проверок предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Выявленные нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей (например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей).

Также выявлены нарушения порядка осуществления анализа, выявления, регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу.

Выявлены нарушения отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов; порядка представления специально уполномоченному органу информации и отсутствие надлежащего обеспечения функционирования системы управления рисками; осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Всего за пять месяцев текущего года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 16 банкам в виде 15 письменных предостережений и шести штрафов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров