НБУ применил санкции к трем банкам
Национальный банк Украины (НБУ) в мае применил санкции к трем банкам по результатам проверок предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Выявленные нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей (например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей).
Также выявлены нарушения порядка осуществления анализа, выявления, регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу.
Выявлены нарушения отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов; порядка представления специально уполномоченному органу информации и отсутствие надлежащего обеспечения функционирования системы управления рисками; осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Всего за пять месяцев текущего года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 16 банкам в виде 15 письменных предостережений и шести штрафов.
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