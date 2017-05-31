НБУ применил санкции к трем банкам

НБУ оштрафовал финучреждения за несоблюдение законов в части противодействия отмыванию денег

Национальный банк Украины (НБУ) в мае применил санкции к трем банкам по результатам проверок предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Выявленные нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей (например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей).



Также выявлены нарушения порядка осуществления анализа, выявления, регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу.



Выявлены нарушения отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов; порядка представления специально уполномоченному органу информации и отсутствие надлежащего обеспечения функционирования системы управления рисками; осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.



Всего за пять месяцев текущего года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 16 банкам в виде 15 письменных предостережений и шести штрафов.



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