Экс-главу правления Интеграл-банка объявили в розыск

Нацполиция объявила в розыск бывшего главу правления Интеграл-банка

Национальная полиция 30 марта 2017 года объявила в розыск экс-главу правления Интеграл-банка Станислава Михайлишина, который является соучастником преступления. Как сообщает FinClub, об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 19 мая по делу N757/27752/17-к.



В рамках уголовного производства N12015000000000541, которое расследуется с 22 сентября 2015 года, экс-глава банка подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.27, ч.2, 5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2,3 ст.212, ч.1 ст.218-1, ч.4 ст.220-1, ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса.



В реестре МВД указывается, что Станислав Михайлишин исчез еще 8 сентября 2015 года - до начала уголовного расследования.



"В ходе досудебного расследования проверяются факты завладения средствами Интеграл-банка, в том числе путем безосновательного и умышленного перечисления денег со счетов юридических лиц-клиентов Интеграл-банка на счета работников и связанным физическим лицам в качестве финансовых займов, которые стали подпадать под гарантированные выплаты Фонда гарантирования физических лиц", - указано в определении суда.



Следователь ГПУ указал, что такие операции носили систематический характер и имеют признаки сомнительности и нацелены на получение наличных средств третьими лицами, то есть эти действия привели к искусственному увеличению суммы средств, подлежащих компенсации из ФГВФЛ.



В связи с этим против экс-главы банка и его соучастников составлено исковое заявление о взыскании с них 280,1 млн грн. ФГВФЛ попросил суд арестовать счета ряда физлиц, которые незаконно получили эти выплаты. Суд удовлетворил ходатайство.



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