Вне закона. Почему за банкротство сотни банков никто не ответил

В законодательстве уже прописаны нормы, ужесточающие ответственность акционеров банков

Количество банков в Украине за последние три последних года сократилось вдвое - до 90. Многие из ушедших с рынка были искусственно доведены до банкротства. Но практически никто не понес ответственности. Почему так?

В украинском законодательстве уже существуют нормы, позволяющие привлечь к ответственности акционеров банков (т.е. лиц, владеющих не менее 10% акций), действия которых привели к неплатежеспособности финучреждения. Закон обязывает их предпринимать своевременные меры для предотвращения неплатежеспособности банка (например, вносить дополнительный капитал).

Если же установлен факт умышленного доведения банка до банкротства, связанные лица (контроллеры, владельцы существенного участия) должны нести нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. При этом отвечают они всем своим имуществом. И даже если банковские активы вывели на счет члена семьи владельца банка или связанного лица, то последние несут солидарную ответственность за причиненный банку ущерб.

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Согласно Уголовному кодексу, связанным лицам, причастным к банкротству банка, может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет с наложением штрафа в размере от 5 до 10 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (т.е. от 85 тыс до 170 тыс грн.) и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законодательство предусматривает и имущественную ответственность связанных с банком лиц. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наделен правом обращаться к ним с требованием о возмещении убытка банку. Средства, взысканные со связанных лиц для возмещения ущерба, включаются в ликвидационную массу.

Даже ликвидация неплатежеспособного банка не является основанием для освобождения от ответственности связанного с банком лица. ФГВФЛ может предъявить претензии в том случае, если: (а) имущества банка недостаточно для удовлетворения требований кредиторов; (б) действия связанного лица причинили ущерб банку или его кредиторам, или (в) такое лицо получило имущественную выгоду в результате указанных действий. Требования Фонда теоретически могут обеспечиваться наложением ареста на денежные средства и имущество указанных лиц.

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Проблема заключается в том, что для привлечения владельца банка к уголовной ответственности еще необходимо обосновать, что: (а) такие действия совершались им умышленно, по корыстным мотивам, с личной заинтересованностью или в интересах третьих лиц (и не были результатом управленческой ошибки); (б) это причинило значительный материальный ущерб государству или кредиторам. В ряде случаев факт доведения банка до неплатежеспособности трудно доказать.

В Раду периодически вносят законопроекты об усилении ответственности собственников банков и связанных лиц. К примеру, предлагалось установить полную материальную ответственность учредителей банков всем их имуществом и имущественными правами, в том числе долями в имуществе других лиц, по финансовым обязательствам банка. Впрочем, такое решение противоречит самой природе акционерного общества, участники которого не несут ответственности по его обязательствам.

Предлагалось также наделить НБУ возможностью при выводе банка с рынка одновременно накладывать запрет на отчуждение движимого и недвижимого имущества владельца соответствующего банка. По задумке, такой запрет в дальнейшем мог бы быть снят только по решению НБУ или суда о невиновности владельца банка в его неплатежеспособности. Хотя если владелец предварительно позаботился о выводе активов за рубеж, даже такие "драконовские меры" мало что дадут на практике.

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Пока есть лишь отдельные примеры судебных решений, в которых суды возлагают на акционеров банков имущественную ответственность. Так, в решении Апелляционного суда Киева от 5 июля 2016 года (дело №761/3002/15-ц) суд обратил внимание на тот факт, что именно по вине владельцев обанкротился ВАБ Банк. Исходя из этого, суд удовлетворил требования истца по взысканию с акционеров банка суммы потерянного вклада и процентов по нему.

Исходя из всего этого, можно предположить, что на данный момент защитить кредиторов от мошенничества владельцев банка возможно только за счет высокого уровня банковского надзора НБУ и своевременного принятия мер по недопущению банкротства банка.

Александр Выговский, адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры