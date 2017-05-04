Аудитор оценил убытки Дельта Банка в 42 млрд грн - ФГВФЛ

Дельта Банк мог нарушать нормативы ликвидности еще в 2012 году, предполагает аудитор

Независимый аудитор оценил убытки неплатежеспособного Дельта Банка, не отраженные в отчетности финучреждения за три года, в 42,1 млрд грн. Об этом говорится в отчете аудитора, опубликованном на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.



Сумма является расчетной и базируется на выборочном анализе, поэтому не может считаться суммарным ущербом банка. Полная сумма возможных убытков не поддается оценке из-за разницы во времени возникновения и разногласия обменных курсов, недостаточности документации и разногласий в оценочной стоимости, пишет аудитор.



Он установил, что банк регулярно искажал учетные записи, включая управленческие решения по кредитам и другим финансовым инвестициям, судебным делам, приобретенным кредитам, а также операциям со связанными компаниями.



Банк мог нарушать нормативы ликвидности еще в 2012 году, однако в этот период не сообщал о таких нарушениях.



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