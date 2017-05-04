Курсы валют НБУ на 4.05.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 4 майя НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2652,3425 грн за $100;

2896,0928 грн за 100 евро;

4,6457 грн за 10 руб РФ.



На 3 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2656,0930 грн за $100;

2903,1096 грн за 100 евро;

4,6611 грн за 10 руб РФ.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



