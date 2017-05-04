Официальные курсы банковских металлов на 4.05.2017

Нацбанк Украины установил на 4 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331622,38 грн;

серебро - 4469,20 грн;

платина - 245076,45 грн;

палладий - 217226,85 грн.

Напомним, на 3 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 336141,85 грн;

серебро - 4624,26 грн;

платина - 250735,18 грн;

палладий - 215143,53 грн.

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