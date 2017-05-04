Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 4 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,52 коп до 26,1685 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,62 коп - до 26,5365 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,33 коп и составляет 28,2770 грн, средний курс продажи упал - на 3,55 коп до 29,0085 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,5 коп и составляет 4,247 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,5 коп до 4,688 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,46 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1685 26,5365 0,4247 0,4688 28,2770 29,0085 Медиана 26,2000 26,5250 0,4400 0,4700 28,3000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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