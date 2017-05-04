Сбербанк закончил первый квартал с прибылью 44,3 млн грн

Уставный капитал Сбербанка на конец первого квартала составил 1,46 млрд грн

Сбербанк - дочерний банк Сбербанка России - в первом квартале получил около 44,31 млн грн чистой прибыли. Это на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (53,11 млн грн), сообщает пресс-служба финучреждения.



Чистый процентный доход Сбербанка за первый квартал текущего года снизился на 18,3% - до 840,993 млн грн.



С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 201,680 млн грн - на 21,7% меньше, чем в первом квартале прошлого года.



Комиссионный доход Сбербанка составил 144,56 млн грн. Активы банка за первые три месяца сократились на 11,2% и составили 42,87 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам - на 3,4%, до 38,95 млрд грн.



Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне - 12,465 млрд грн, тогда как собственный капитал вырос на 1,2% - до 3,7 млрд грн.



В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в Национальный банк Украины (НБУ) на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.



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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.



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