Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,93 коп - до 26,5133 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - также 26,3 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,57 коп и составляет 28,2547 грн, средний курс продажи упал - на 8,13 коп до 28,9627 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,297 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,685 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,46 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1573
|
26,5133
|
0,4297
|
0,4685
|
28,2547
|
28,9627
|
Медиана
|
26,2000
|
26,5000
|
0,4400
|
0,4700
|
28,3000
|
29,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9497
-
7452
-
6086
-
4941
-
4061