Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 4 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,63 коп до 26,1573 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,93 коп - до 26,5133 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - также 26,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,57 коп и составляет 28,2547 грн, средний курс продажи упал - на 8,13 коп до 28,9627 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,297 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,8 коп до 4,685 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,46 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1573 26,5133 0,4297 0,4685 28,2547 28,9627 Медиана 26,2000 26,5000 0,4400 0,4700 28,3000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.