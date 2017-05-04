Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 4 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,48/26,51*, к 12:00 котировки составили 26,47/26,50

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,465, максимальные - 26,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,495, максимальные - 26,51.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4600/0,4609 к 12:00 котировки составили 0,4591/0,4600.



Торги по евро начались с котировок 28,8261/28,8587 к 12:00 котировки составили 28,8999/28,9327.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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