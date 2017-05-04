Бельгия сократит свою долю в BNP Paribas
Бельгия планирует продать четверть пакета акций французской финансовой группы BNP Paribas. Об этом сообщает Reuters.
Бельгия приобрела долю в банке в 2008 году в результате спасения бельгийской группы Fortis.
Сейчас Брюссель намерен сократить свою долю в BNP Paribas до 10,3%.
Согласно отчетности группы, чистая прибыль BNP Paribas в первом квартале составила €1,894 млрд.
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