Бельгия сократит свою долю в BNP Paribas

Бельгия намерена сократить свою долю в BNP Paribas до 10,3%

Бельгия планирует продать четверть пакета акций французской финансовой группы BNP Paribas. Об этом сообщает Reuters.



Бельгия приобрела долю в банке в 2008 году в результате спасения бельгийской группы Fortis.



Сейчас Брюссель намерен сократить свою долю в BNP Paribas до 10,3%.



Согласно отчетности группы, чистая прибыль BNP Paribas в первом квартале составила €1,894 млрд.



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