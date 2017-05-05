Мистер Фукс. Кто претендует на Проминвестбанк

Бизнесмен, сколотивший состояние в России, готовится к покупке доли в ПИБе

Основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявку на приобретение акций Проминвестбанка. "Фукс подал документы на часть пакета ПИБа. Есть еще второй покупатель, но его фамилия малоизвестна", - сообщил источник в АМКУ. По данным LIGA.net, напрямую Фукс готовится купить более 25% акций украинской "дочки" российского Внешэкономбанка.

Груз санкций

Руководство российского Внешэкономбанка ставило задачу продать Проминвестбанк еще в прошлом году. Украинская "дочка" в последние годы работал в минус и требовала постоянной докапитализации. В 2014-м ПИБа получил 6 млрд грн убытка, в 2015-м - более 20 млрд грн, в 2016-м - 5,8 млрд грн. У банка много проблемных заемщиков из восточных областей Украины, в том числе в зоне АТО.

После того, как НБУ ввел санкции против "дочек" российских госбанков, переговоры о продаже ПИБа активизировались. Сохранять актив несмотря на стабилизацию украинской экономики теперь нет никакого смысла. Даже если банк начнет получать прибыль, вывод дивидендов в РФ Проминвестбанку все равно запрещен регулятором.

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Долгое время самым вероятным претендентом на покупку ПИБа считалась венгерская группа OTP, уже присутствующая на украинском рынке. Глава ВЭБа Сергей Горьков 23 апреля заявил о четырех претендентах на Проминвестбанк, которые "находятся в международной или украинской юрисдикции". По его словам, переговоры вышли на финальную стадию.

Сколько может стоить Проминвестбанк? В прошлом году российский Коммерсант оценивал потенциальную сделку в 0,2-0,3 капитала банка. По состоянию на 1 января 2017-го, собственный капитал финучреждения составлял 5,15 млрд (около $190 млн). Но банк все еще нуждается в докапитализации - 27 апреля акционеры ПИБа решили увеличить уставный фонд учреждения еще на 12 млрд грн.

Потенциальному инвестору ПИБ может дать хорошие позиции на рынке корпоративного кредитования, но потребуется работа по улучшению качества кредитного портфеля юрлиц. "К условным плюсам ПИБа можно отнести небольшое количество отделений. У банка большой корпоративный портфель, но новым собственникам нужно четко понимать, как с ним работать и выходить в прибыль", - говорит аналитик ICU Михаил Демкив.

С почетом из Харькова

Павел Фукс - бизнесмен, родившийся в Харькове и долгое время проживший в России. Нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес - его старый друг. В 2014 году Фукс получил от Харьковского горсовета звание почетного харьковчанина за строительство церкви.

Основной бизнес Фукса находится в РФ. В портфеле принадлежащей ему девелоперской компании MosCityGroup есть более десятка крупных объектов недвижимости в Москве и Московской области. В Украине Фукс еще в 2007-2008 гг. безуспешно пытался возвести деловой центр Киев-Сити на Рыбальском острове. Проект заморозили в кризис.

За последний год интерес Фукса к украинским активам заметно вырос. По данным LIGA.net и Экономической правды, бизнесмен купил несколько отечественных газодобывающих компаний, ранее принадлежавших Эдуарду Ставицкому и Юрию Бойко. Речь идет о пакетах акций в ООО ДВ нефтегазодобывающая компания и ЧАО Девон, ООО Голден Деррик и ПАО Добывающая компания Укрнефтебурение. Также Фукс вел переговоры о покупке столичного БЦ Парус у Вагифа Алиева.

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Банковский бизнес также не чужд Фуксу. До мая 2015 года бизнесмен был совладельцем российского Совкомбанка. Свой пакет акций в 22% Фукс, по оценкам экспертов, продал за $80 млн. А в 2012 году Фукс в течение нескольких месяцев владел 10,3% обанкротившегося впоследствии банка Пушкино.

Активно Фукс себя ведет и в украинских медиа. В апрельском интервью Украинским новостям он подтвердил свой интерес к банковскому бизнесу. Впервые Фукс появился и в рейтинге богатейших людей Украины по версии журнала Фокус. Издание поставило бизнесмена на 24-ое место и оценило его состояние в $270 млн.

Но сделку по продаже Проминвестбанка пока рано считать закрытой. "Там несколько претендентов есть. По моим данным, они еще торгуются", - говорит источник LIGA.net на банковском рынке. По его словам, активом интересовался экс-глава СБУ Валерий Хорошковский. Источник в АМКУ утверждает, что к документам Фукса на покупку ПИБа есть вопросы и их еще могут вернуть.

Олег Сорочан

