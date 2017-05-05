ПриватБанк снизил ставки по кредитам и депозитам для бизнеса

До конца 2017 года ПриватБанк планирует направить на поддержку бизнеса свыше 10 млрд грн

С 4 мая государственный ПриватБанк снизил ставки по кредитным программам для бизнеса в среднем на 1%. Также банк понизил ставки по срочным и текущим депозитам юридических лиц и предпринимателей в среднем на 0,5% годовых.

Как сообщила пресс-служба банка, стоимость привлеченных в ПриватБанке ресурсов для заемщиков кредитных линий, кредитной линии Агросезон, а также программ лизинга сельхозтехники, оборудования, коммерческого транспорта и спецтехники составит 21% годовых.

Максимальная ставка по гривневым депозитам юрлиц составит 15,5% годовых, доходность текущего депозита при размещении на 15 дней составит 11% годовых, а базовая ставка размещения средств по программе Тижневый плюс составит 7% годовых.

Сообщается, что до конца 2017 года банк планирует направить на поддержку бизнеса свыше 10 млрд грн. На сегодня ПриватБанк выдал отечественным предпринимателям более 10 тыс. займов на развитие собственного дела.