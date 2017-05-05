Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 5 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,97 коп до 26,1770 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,02 коп - до 26,5235 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,28 коп и составляет 28,3775 грн, средний курс продажи вырос - на 14,98 коп до 29,1125 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,184 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,5 коп до 4,641 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1770 26,5235 0,4184 0,4641 28,3775 29,1125 Медиана 26,2000 26,5000 0,4340 0,4635 28,4250 29,0500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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