Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,02 коп - до 26,5235 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,28 коп и составляет 28,3775 грн, средний курс продажи вырос - на 14,98 коп до 29,1125 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,184 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,5 коп до 4,641 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1770
|
26,5235
|
0,4184
|
0,4641
|
28,3775
|
29,1125
|
Медиана
|
26,2000
|
26,5000
|
0,4340
|
0,4635
|
28,4250
|
29,0500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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