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Правэкс-Банк вдвое сократил убыток

05.05.2017 15:45
Убыток Правэкс-Банка по итогам первого квартала составил 41,5 млн грн
Фото: Getty Images

Правэкс-Банк в первом квартале сократил чистый убыток вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,52 млн грн.

Чистый процентный доход Правэкс-Банка за первые три месяца также сократился вдвое - до 47,96 млн грн. С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 45,76 млн грн, что в 2,77 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

Чистый комиссионный доход банка сократился на 16,4% - до 32,25 млн грн. Административные и прочие операционные расходы остались на том же уровне - 140,62 млн грн.

Активы банка сократились на 10,1% - до 3,96 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 26%, до 726,54 млн грн. Депозитный портфель сократился на 11,7% - до 2,65 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Правэкс-Банк
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