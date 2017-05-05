Стоимость активов Фидобанка завышена более чем в 4 раза - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов объяснил схемы вывода денег из Фидобанка

Стоимость активов Фидобанка "на бумаге", включенных в ликвидационную массу банка, составила более 9 млрд грн, однако независимые оценщики оценили их в 2,16 млрд грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



"Причины такой разницы в цифрах - кредитование банком подконтрольных финансовых учреждений, продажа накануне признания банка неплатежеспособным ликвидной недвижимости по заниженным ценам и операции с "мусорными" ценными бумагами", - объясняет ФГВФЛ.



Почти 80% активов банка (от стоимости, указанной в бухгалтерской отчетности) составляют кредиты юридических и физических лиц. По состоянию на начало марта этого года почти 93% кредитов (на сумму 4,25 млрд грн) не обслуживаются.



Львиную долю корпоративного кредитного портфеля составляют займы, выданные связанным с банком лицам. На начало марта задолженность инсайдеров составила 1,83 млрд грн.



Начиная с 2014 года Фидобанк выдал кредиты шести подконтрольным компаниям на общую сумму 2,06 млн грн. Частичное погашение кредитов осуществлялось за счет приобретения земельных участков и движимого имущества, предварительно переданных в обеспечение исполнения обязательств по договорам. При этом стоимость, по которой эти объекты были оприходованы на балансе банка, оказалась по меньшей мере в 60 раз завышенной.



В частности, в счет погашения кредитной задолженности на сумму 636 млн грн банк получил 44 земельных участка общей площадью 148,17 га. В то же время независимые субъекты оценочной деятельности оценили земли в 10,3 млн грн. Только невозврат этих кредитов инсайдерами и манипуляции со стоимостью объектов залога нанесли банку убытки на 1,67 млрд грн.



Есть основания полагать, что указанные юрлица-заемщики были созданы и использовались в качестве инструмента для вывода из банка ликвидных активов, указывает ФГВФЛ.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.