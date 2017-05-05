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Банк Порошенко и Кононенко увеличил прибыль втрое

05.05.2017 18:03
Прибыль Международного инвестиционного банка по итогам первого квартала составила почти 27 млн грн
Фото: Getty Images

Международный инвестиционный банк (МИБ) по итогам января-марта 2017 года получил 26,82 млн грн чистой прибыли. Как следует из отчетности, размещенной на сайте банка, это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чистый процентный доход МИБа в первом квартале уменьшился на 0,7% по сравнению с первым кварталом 2016 года - до 45,58 млн грн.

С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 21,94 млн грн, что 3,3 раза больше, чем в первом квартале-2016.

Кроме того, банк получил 22,44 млн грн комиссионного дохода, что на 39,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Активы банка за первые три месяца года снизились на 2,9% - до 6,69 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 6,4%, до 1,98 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне - 161,63 млн грн, собственный капитал вырос на 12,9% - до 234,95 млн грн.

Президент Петр Порошенко владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На 1 января по размеру активов Международный инвестиционный банк занимал 25 место (6,89 млрд грн) по классификации НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Порошенко Петр, Международный инвестиционный банк
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