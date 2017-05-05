Прибыль банков в первом квартале превысила 5 млрд грн
Платежеспособные банки Украины по итогам первого квартала 2017 года получили 5,09 млрд грн чистой прибыли. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
За указанный период банковская система работала прибыльно в каждом из трех месяцев. В частности, в январе чистая прибыль составила 0,36 млрд грн, в феврале - 3,49 млрд грн, в марте - 1,24 млрд грн.
Совокупная чистая прибыль банков с иностранным и частным капиталом составила 1,88 млрд грн и 0,2 млрд грн, соответственно.
"Банковская система Украины работает прибыльно три месяца подряд впервые с докризисного 2013 года. На сегодня можно констатировать, что значительные потрясения предыдущих трех лет остались позади, и банковская система оздоравливается. Выход на прибыльную деятельность будет способствовать возобновлению активного кредитования реального сектора экономики", - отмечает заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
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