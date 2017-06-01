Курсы валют НБУ на 1.06.2017
01.06.2017 09:12
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки
На 1 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2631,0335 грн за $100;
2952,2827 грн за 100 евро;
4,6413 грн за 10 руб РФ.
На 31 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2635,2778 грн за $100;
2944,3959 грн за 100 евро;
4,6628 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
11927
-
7995
-
7830
-
7233
-
6603
- UEFA просит НБУ решить вопрос долгов экс-владельцев Привата - СМИ 14:28
- Идея Банк с Ipay.ua запустил онлайн - сервис погашения кредитов 13:05
- Экономика Великобритании показала худшие результаты в G7 12:34
- Котировки доллара на межбанке опустились до 26,26/26,28 12:29
- Наличные курсы валют (данные на 12:00) 12:15