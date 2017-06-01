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В Украине сокращается охват сетей банков

01.06.2017 09:52
В НБУ заявляют, что показатель вполне характерен для европейского опыта

В Украине отмечается сокращение охвата сетей банков - на 100 тысяч взрослого населения теперь приходится 29 банковских отделений. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

При этом регулятор отмечает, что такой показатель вполне характерен для европейского опыта.

На 1 апреля 2017 года в Украине работало 10,011 тыс. отделений (29 отделений на 100 тыс. человек), на 1 января было 10,316 тыс. отделений (30 отделений на 100 тыс. человек), а на 1 января 2016 года было 11,871 тыс. отделений - 34 отделения на 100 тыс. населения.

В странах ЕС такой показатель составлял - 28, в частности, в Испании - 68, Франции - 38, Польше и Словении - 31, Румынии - 29, Словакии - 28, Латвии - 18, Германии - 14.

Всемирный банк также рассчитывает указанный показатель для стран в зависимости от их уровня доходов. Для стран с низкими доходами он в среднем составляет 3, со средними - 12, а для стран с высокими доходами - 21.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, НБУ
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