Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,37 коп - до 26,3740 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 11,07 коп и составляет 29,0690 грн, средний курс продажи вырос - на 12,35 коп до 29,6575 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,45 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,222 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,705 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1125
|
26,3740
|
0,4222
|
0,4705
|
29,0690
|
29,6575
|
Медиана
|
26,1500
|
26,3750
|
0,4400
|
0,4705
|
29,1250
|
29,6500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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