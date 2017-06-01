Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 1 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,45 коп до 26,1125 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,37 коп - до 26,3740 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,07 коп и составляет 29,0690 грн, средний курс продажи вырос - на 12,35 коп до 29,6575 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп и составляет 4,222 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,705 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1125 26,3740 0,4222 0,4705 29,0690 29,6575 Медиана 26,1500 26,3750 0,4400 0,4705 29,1250 29,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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