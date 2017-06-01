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Фонд гарантирования должен вернуть пенсионному фонду 31 млн грн

01.06.2017 10:45
Суд обязал ФГВФЛ вернуть негосударственному пенсионному фонду более 31 млн грн
Фото: пресс-служба НБУ

Одесский апелляционный административный суд своим решением обязал Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) вернуть ОНПФ Первый национальный открытый пенсионный фонд пенсионные активы, размещенные на депозитных счетах в Имэксбанке. Как сообщает FinClub, суд обязал фонд также вернуть начисленные, но не выплаченные проценты на общую сумму более 31 млн грн.

"В соответствии с п. 2 ст. 48 закона "О негосударственном пенсионном обеспечении" пенсионные активы не могут включаться в ликвидационную массу банка - хранителя и других банков. Эти активы должны быть возвращены негосударственному пенсионному фонду в полном объеме до начала процедуры ликвидации банка", - гласит решение суда.

Ранее ФГВФ сообщал, что за месяц до признания Имэксбанка неплатежеспособным из него вывели не менее $11 млн.

По подсчетам фонда, реальная стоимость активов Имэксбанка составляет менее 15% от заявленной суммы в бухгалтерской отчетности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Имэксбанк, Фонд гарантирования вкладов
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