Фонд гарантирования должен вернуть пенсионному фонду 31 млн грн
Одесский апелляционный административный суд своим решением обязал Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) вернуть ОНПФ Первый национальный открытый пенсионный фонд пенсионные активы, размещенные на депозитных счетах в Имэксбанке. Как сообщает FinClub, суд обязал фонд также вернуть начисленные, но не выплаченные проценты на общую сумму более 31 млн грн.
"В соответствии с п. 2 ст. 48 закона "О негосударственном пенсионном обеспечении" пенсионные активы не могут включаться в ликвидационную массу банка - хранителя и других банков. Эти активы должны быть возвращены негосударственному пенсионному фонду в полном объеме до начала процедуры ликвидации банка", - гласит решение суда.
Ранее ФГВФ сообщал, что за месяц до признания Имэксбанка неплатежеспособным из него вывели не менее $11 млн.
По подсчетам фонда, реальная стоимость активов Имэксбанка составляет менее 15% от заявленной суммы в бухгалтерской отчетности.
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