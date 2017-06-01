ID-карту гражданина Украины можно будет заказать в Приват24

ПриватБанк ввел возможность заказать ID-карту гражданина Украины в системе Приват24

Государственный ПриватБанк запустил новую услугу: теперь ID-карту гражданина Украины можно заказать в системе Приват24. Об этом сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук на своей странице в Facebook.



Чтобы заказать перевыпуск ID-карты, нужно зайти в свой кабинет в системе Приват24 и выбрать раздел "Социальный кабинет". Далее нужно перейти во вкладку "Персональные документы" и оформить заявку.



Креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов уточнил, что сейчас доступен заказ выдачи ID-карты вместо вклеивания в паспорт гражданина фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста. Также доступен заказ справки о регистрации места проживания для получения ID-карты, пишет Информатор.

В рамках нового сервиса всем лицам, которые являются клиентами ПриватБанка и достигли возраста 25 или 45 лет, будет автоматически предложено сделать перевыпуск ID-карты.

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