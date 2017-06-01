 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.14  26.38   EUR:  28.98  29.55
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ID-карту гражданина Украины можно будет заказать в Приват24

01.06.2017 11:30
ПриватБанк ввел возможность заказать ID-карту гражданина Украины в системе Приват24
Фото: EPA

Государственный ПриватБанк запустил новую услугу: теперь ID-карту гражданина Украины можно заказать в системе Приват24. Об этом сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов ПриватБанка Инна Музычук на своей странице в Facebook.

Чтобы заказать перевыпуск ID-карты, нужно зайти в свой кабинет в системе Приват24 и выбрать раздел "Социальный кабинет". Далее нужно перейти во вкладку "Персональные документы" и оформить заявку.

Креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов уточнил, что сейчас доступен заказ выдачи ID-карты вместо вклеивания в паспорт гражданина фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста. Также доступен заказ справки о регистрации места проживания для получения ID-карты, пишет Информатор.

В рамках нового сервиса всем лицам, которые являются клиентами ПриватБанка и достигли возраста 25 или 45 лет, будет автоматически предложено сделать перевыпуск ID-карты.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров