НБУ не одобрил ни одной заявки на покупку ВТБ - руководство банка
Национальный банк Украины (НБУ) пока не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей украинских "дочек" ВТБ. Об этом сообщает Интерфакс.
"В предыдущие годы мы зарезервировали портфель, поэтому текущее состояние таково, что банк не дает никаких значимых дополнительных расходов для нас ни с точки зрения резервов, ни с точки зрения операционных расходов", - заявил зампред правления банка ВТБ Герберт Моос.
По его словам, у ВТБ есть две категории потенциальных инвесторов - местные и зарубежные. "Мы пока что проводим переговоры, рано сказать, что мы их завершили", - сказал Моос.
В Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ и БМ банк.
В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.
ВТБ планировал завершить продажу одной из украинских "дочек", БМ Банка, не ранее мая-июня и сообщал о двух конкурирующих группах претендентов.
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