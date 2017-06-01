Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 1 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,33 коп до 26,1137 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,27 коп - до 26,3577 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,07 коп и составляет 29,0790 грн, средний курс продажи вырос - на 11,03 коп до 29,6443 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,243 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,686 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1137 26,3577 0,4243 0,4686 29,0790 29,6443 Медиана 26,1500 26,3500 0,4400 0,4700 29,1000 29,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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