Идея Банк с Ipay.ua запустил онлайн - сервис погашения кредитов

Данный проект реализуется в рамках стратегии Идея Банк по расширению транзакционного бизнеса и развитию digital-направления

Идея Банк, один из лидеров потребительского кредитования в Украине, совместно с платформой денежных переводов и онлайн платежей Ipay.ua запустил сервис погашения кредитов онлайн. Новая услуга доступна на сайте Идея Банк с 24 мая текущего года и предусматривает погашение кредита с карты любого украинского банка.



Данный проект реализуется в рамках стратегии Идея Банк по расширению транзакционного бизнеса и развитию digital-направления. В рамках нового сервиса предусмотрена возможность погашения как текущих платежей, так и досрочное погашение потребительских кредитов.



"Мы ожидаем, что в результате внедрения новой услуги до конца текущего года объем онлайн - погашений кредитов в Идея Банк составит около 20% от общего объема. Таким образом, новая платформа онлайн погашения кредитов позволит Идея Банк перенаправить существенную часть клиентов в режим онлайн и разгрузить отделения банка. Компания iPay.ua, со своей стороны, увеличит транзакционный доход", - прокомментировал глава Правления Идея Банк Михаил Власенко.



Чтобы осуществить перевод, достаточно выполнить несколько простых шагов. Зайти на сайт Идея Банк и перейти в раздел "Погашение кредита онлайн". Ввести номер договора и сумму погашения, после чего автоматическая система Идея Банк осуществляет проверку наличия данного клиента и информирует о рекомендованной сумме погашения. Погашение кредита происходит в течение нескольких минут после списания денег с банковской карты.

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