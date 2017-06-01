Богуслаев стал единственным владельцем Мотор-Банка
Президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев сконцентрировал напрямую 100% акций Мотор-Банка. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
30 мая банк получил информацию о смене собственников акций, которым принадлежит 10 и больше процентов голосующих акций, а именно: размер доли владельца акций - физического лица вырос с 96,465416% до 100%.
23 мая сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковские группы Кристалбанка и Мотор-Банка.
В состав группы Мотор-Банка вошли: Мотор-Банк и страховая компания Мотор-Гарант. Контролерами группы являются Вячеслав Богуслаев и его сын Александр.
До этого стало известно, что Вячеслав Богуслаев сконцентрировал напрямую 96,46% акций Мотор-Банка.
4 мая, банк освободил от выполнения обязанностей председателя наблюдательного совета Александра Богуслаева и назначил вместо него Юрия Хохлова.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов Мотор-Банк занимал 52 место (1,199 млрд грн) из 93 действующих банков.
Вячеслав Богуслаев является депутатом от группы Воля народа.
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