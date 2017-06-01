Межбанк закрылся котировками доллара 26,26/26,28

В четверг, 1 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,29/26,31, к закрытию котировки составили 26,26/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,28, максимальные - 26,31.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4649/0,4658, к закрытию котировки составили 0,4640/0,4649.

Торги по евро начались с котировок 29,5473/29,5671, к закрытию котировки составили 29,4742/29,4966.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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