Официальные курсы банковских металлов на 12.06.2017

Нацбанк Украины установил на 12 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 332894,74 грн;

серебро - 4532,65 грн;

платина - 246878,97 грн;

палладий - 223366,69 грн.

Напомним, на 9 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 332905,64 грн;

серебро - 4602,26 грн;

платина - 248156,04 грн;

палладий - 220437,87 грн.

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