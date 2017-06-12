Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,18 коп до 25,8625 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,65 коп - до 26,1895 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,10 коп и составляет 28,8040 грн, средний курс продажи упал - на 1,28 коп до 29,4125 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,210 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,654 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8625 26,1895 0,4210 0,4654 28,8040 29,4125 Медиана 25,9000 26,2000 0,4375 0,4650 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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