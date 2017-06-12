Ставки по депозитам в украинских банках незначительно выросли

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 12.06.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 12.06.2017, см. Таблицу 1). Причиною тому стали акционные вклады с повышенными ставками, которые банки предлагают временно на лето или до конца июня.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла на 0,05 п.п. для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (13,47%). Подорожали и сбережения на период свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 13,48%). Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,97% годовых. Без изменений осталась доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев (10,12%) и бессрочных сбережений (7,50%). Вклады на период до 1 месяца подешевели на 0,18 п.п. до 9,95% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США выросла для вкладов периодом свыше 12 месяцев (на 0,09 п.п. до 4,04% годовых). Подорожали депозиты сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,76%). Вклады на период от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 3,01% годовых. Доходность депозитов сроком от 1 до 3 месяцев упала на 0,01 п.п. и составляет 1,81% годовых. Не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%), а также бессрочных сбережений (1,21%).

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений (0,88%) и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%) не изменилась. Доходность депозитов на срок от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев синхронно снизилась на 0,01 п.п. и составляет 1,36% и 2,17% годовых соответственно. Выросли в цене вклады на период от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,89%). А сбережения сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,07 п.п. до 3,19% годовых.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 12.06.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,50% 9,76% 10,12% 12,97% 13,47% 13,48% USD 1,21% 1,41% 1,81% 3,01% 3,76% 4,04% EUR 0,88% 1,08% 1,36% 2,17% 2,89% 3,19%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 12.06.17

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