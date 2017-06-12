Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков

Агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка и Укрсоцбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка и Укрсоцбанка на уровне B-.



Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банков - "стабильный".



Fitch также повысил рейтинги жизнеспособности Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка до b-, а - Укрсоцбанка до ccc. Рейтинг Альфа-Банка подтвержден на уровне ccc.

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