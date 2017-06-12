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Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков

12.06.2017 11:28
Агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка и Укрсоцбанка
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка и Укрсоцбанка на уровне B-.

Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банков - "стабильный".

Fitch также повысил рейтинги жизнеспособности Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка до b-, а - Укрсоцбанка до ccc. Рейтинг Альфа-Банка подтвержден на уровне ccc.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Рейтинг, Fitch
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