Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка и Укрсоцбанка на уровне B-.
Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банков - "стабильный".
Fitch также повысил рейтинги жизнеспособности Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка до b-, а - Укрсоцбанка до ccc. Рейтинг Альфа-Банка подтвержден на уровне ccc.
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