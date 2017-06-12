Котировки доллара на межбанке опустились до 26,06/26,08

В понедельник, 12 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,115/26,14*, к 12:00 котировки составили 26,06/26,08

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,06, максимальные - 26,115. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,08, максимальные - 26,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4575/0,4583, к 12:00 котировки составили 0,4554/0,4563.



Торги по евро начались с котировок 29,2644/29,2898, к 12:00 котировки составили 29,2359/29,2583.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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