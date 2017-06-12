Четверть баланса банка Национальный кредит выведена за границу

Рыночная стоимость всех активов банка Национальный кредит составляет 9% от суммы, указанной "на бумаге"

Сумма, которая эквивалента четверти баланса банка Национальный кредит, была списана с корреспондентского счета Bank Frick and Co в пользу иностранных компаний. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



В результате проведенного аудита банка, было установлено, что $25,47 млн, или в гривневом эквиваленте - более 0,5 млрд грн были списаны в пользу специально созданных работниками банка компаний. Рыночная стоимость всех активов банка Национальный кредит была определена независимыми оценочными компаниями на уровне 178 млн грн, что составляет 9% от суммы, указанной "на бумаге" - 1 943 млн грн (по состоянию на 1 декабря 2015 года), отмечает ФГВФЛ.

Кроме того, в преддверии введения в банк временной администрации были заключены соглашения на заведомо невыгодных для банка условиях. Например, были куплены права требования по завышенной стоимости, банк осуществил отчуждение имущества по ценам ниже обычных, а также случаи, когда банк отказывался от собственных имущественных требований. Во время работы временной администрации такие факты были установлены, а соответствующие сделки признаны ничтожными. Их общая сумма составляет 242,5 млн грн, $517,5 тыс. и €9 тыс. На сегодня балансовая стоимость кредитного портфеля банка составляет 1,27 млрд грн, из которых 352,4 млн грн - это кредиты, которые изначально не были обеспечены никакими залогами. Кредитный портфельв сумме 694,03 млн грн - это кредиты в залоге которых имущественные права и основные средства.



Большая часть имущества потеряна или украдена, а большинство имущественных поручителей невозможно найти. Таким образом, можно считать, что кредитный портфель банка на 82% является беззалоговым.

На сегодня в производстве судов разных инстанций находится около 200 судебных дел, подано 10 заявлений о совершении уголовного преступления руководителями, сотрудниками и связанными лицами банка. ФГВФЛ уже выплатил 279,32 млн грн возмещения вкладчикам. Общая гарантированная сумма в этом банке ставит 293,907 млн грн. Общая сумма кредиторских требований к банку Национальный кредит на 1 мая 2017 составляла 807,93 млн грн.

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