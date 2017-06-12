Депозиты в мае сократились на 0,1% - НБУ

На 1 июня гривневые депозиты в украинских банках составили 438 млрд грн

Объем гривневых депозитов в украинских банках за май, по оперативным данным, сократился на 0,1% - до 438,37 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - также сократился на 0,1% - до $13,23 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



С начала года объем гривневых депозитов вырос на 2,98%, валютных - снизился на 0,6%.



Остатки по гривневым кредитам снизились на 0,18% в мае и выросли на 0,7% с начала года - до 506,86 млрд грн.



Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 0,12% в мае и на 6,45% с начала года - до $16,98 млрд, отмечает НБУ.



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