Межбанк закрылся котировками доллара 26,03/26,05

В понедельник, 12 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,115/26,14, к закрытию котировки составили 26,03/26,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,03, максимальные - 26,115. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,05, максимальные - 26,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4575/0,4583, к закрытию котировки составили 0,4561/0,4568.

Торги по евро начались с котировок 29,2644/29,2898, к закрытию котировки составили 29,1744/29,1968.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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