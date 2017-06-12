Ощадбанк подал в суд на Укртелеком

Ощадбанк подал к Укртелекому иск о взыскании 1,1 млрд грн

Суд открыл производство по иску Ощадбанка к Укртелекому о взыскании 1,1 млрд грн. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева по делу N910/8734/17 от 31 мая.



Рассмотрение дела назначено на 14 июня. При этом в постановлении суда не уточняется, чем именно обусловлены требования госбанка.



Как сообщает Finbalance, 24 мая этот же суд открыл производство по делу по иску Ощадбанка к ЕСУ (владелец Укртелекома, конечный бенефициар - Ринат Ахметов) о взыскании 886,5 млн грн. При этом еще в прошлом году Ощадбанк обращался в суд с иском к ЕСУ о взыскании процентных платежей по облигациям на 714 млн грн.



В прошлом месяце киевский суд открыл производство по иску Укрэксимбанка к ЕСУ о взыскании 2,83 млрд грн, из которых 2,24 млрд грн просроченной задолженности по номинальной стоимости облигаций; 354,1 млн грн - просроченной задолженности по процентным доходам по облигациям; 119,2 млн грн - пеня за просрочку обязательств по облигациям; 92,4 млн грн - инфляционная составляющая просроченного обязательства по облигациям; 24,9 млн грн - 3% годовых в связи с просрочкой обязательств по облигациям.



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