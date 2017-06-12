 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.87  26.17   EUR:  28.82  29.39
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Ощадбанк подал в суд на Укртелеком

12.06.2017 17:20
Ощадбанк подал к Укртелекому иск о взыскании 1,1 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд открыл производство по иску Ощадбанка к Укртелекому о взыскании 1,1 млрд грн. Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева по делу N910/8734/17 от 31 мая.

Рассмотрение дела назначено на 14 июня. При этом в постановлении суда не уточняется, чем именно обусловлены требования госбанка.

Как сообщает Finbalance, 24 мая этот же суд открыл производство по делу по иску Ощадбанка к ЕСУ (владелец Укртелекома, конечный бенефициар - Ринат Ахметов) о взыскании 886,5 млн грн. При этом еще в прошлом году Ощадбанк обращался в суд с иском к ЕСУ о взыскании процентных платежей по облигациям на 714 млн грн.

В прошлом месяце киевский суд открыл производство по иску Укрэксимбанка к ЕСУ о взыскании 2,83 млрд грн, из которых 2,24 млрд грн просроченной задолженности по номинальной стоимости облигаций; 354,1 млн грн - просроченной задолженности по процентным доходам по облигациям; 119,2 млн грн - пеня за просрочку обязательств по облигациям; 92,4 млн грн - инфляционная составляющая просроченного обязательства по облигациям; 24,9 млн грн - 3% годовых в связи с просрочкой обязательств по облигациям.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, укртелеком
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров