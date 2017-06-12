Банк Тигипко разместит ценные бумаги на 100 млн грн
Наблюдательный совет ТАСкомбанка Сергея Тигипко принял решение о размещении ценных бумаг на сумму 100 млн грн. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Банк выпустит 100 тыс. именных процентных необеспеченных облигаций серии F в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн каждая.
Размещение происходит самостоятельно, без привлечения торговца ценными бумагами через организатора торговли (фондовую биржу).
Привлеченные средства будут использоваться по следующим направлениям: на проведение кредитных операций для юридических и физических лиц - 90% средств; на проведение операций с ценными бумагами - 10% средств.
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