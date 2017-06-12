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Банк Тигипко разместит ценные бумаги на 100 млн грн

12.06.2017 18:35
Наблюдательный совет ТАСкомбанка принял решение о размещении ценных бумаг
Фото: Getty Images

Наблюдательный совет ТАСкомбанка Сергея Тигипко принял решение о размещении ценных бумаг на сумму 100 млн грн. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Банк выпустит 100 тыс. именных процентных необеспеченных облигаций серии F в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн каждая.

Размещение происходит самостоятельно, без привлечения торговца ценными бумагами через организатора торговли (фондовую биржу).

Привлеченные средства будут использоваться по следующим направлениям: на проведение кредитных операций для юридических и физических лиц - 90% средств; на проведение операций с ценными бумагами - 10% средств.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Тигипко Сергей, ТАСкомбанк
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