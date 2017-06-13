Официальные курсы банковских металлов на 13.06.2017

Нацбанк Украины установил на 13 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 330159,37 грн;

серебро - 4465,91 грн;

платина - 244803,89 грн;

палладий - 233593,49 грн.

Напомним, на 12 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 332894,74 грн;

серебро - 4532,65 грн;

платина - 246878,97 грн;

палладий - 223366,69 грн.

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