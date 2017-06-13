ТАСкомбанк примет часть активов и пассивов Диамантбанка

Фонд гарантирования вкладов определился с принимающим финансовым учреждением для неплатежеспособного Диамантбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил ТАСкомбанк Сергея Тигипко банком, принимающим часть активов и пассивов обанкротившегося Диамантбанка. Об этом сообщил экс-глава правления Диамантбанка Олег Ходачук в Facebook.

Предложенный объем активов, по его словам, позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн. "На момент введения администрации эта сумма составляла 1,24 млрд грн", - уточнил Ходачук.

"Но самая главная новость для вкладчиков с суммой более 200 тыс. грн заключается в том, что Фонд оставил себе в полном объеме всю сумму кэша, которая находилась на счетах и ​​в кассе банка! Всю! На момент введения администрации это было почти 600 млн грн. Даже если Фонд в ликвидации "потратит" на различные цели, не связанные с компенсациями вкладчикам, 150 млн грн, но и этой суммы хватит на компенсацию половины объема вкладов свыше 200 тыс. грн. Таких вкладов остается чуть меньше 900 млн грн", - сообщил Ходачук.

Он также отметил, что оценщик Фонда высоко оценил активы банка. По словам Ходачука, на сегодня большой объем качественных активов остается в ликвидационный массе банка для компенсации средств вкладчиков: уже оформлена качественная жилая недвижимость в центре Киева, бизнес-центры, базы отдыха, работающие кредиты.

"В заявку ТАСкомбанку они не вошли... По моим оценкам, этих активов остается минимум на 1 млрд грн. Что позволит в полном объеме компенсировать средства физлиц и еще останется на компенсацию части юридических", - отметил Ходачук.

Напомним, в мае инвестор подал заявку на создание переходного банка на базе Диамантбанка.

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.



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