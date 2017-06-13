Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,90 коп до 25,8260 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,52 коп - до 26,1325 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,80 коп и составляет 28,7450 грн, средний курс продажи упал - на 2,85 коп до 29,3605 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп и составляет 4,166 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,636 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8260 26,1325 0,4166 0,4636 28,7450 29,3605 Медиана 25,8500 26,1250 0,4350 0,4605 28,8000 29,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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