Ощадбанк выдал аграриям кредитов на 270 млн грн

Государственный Ощадбанк сообщил, что сейчас кредитует 400 украинских малых и средних сельхозпредприятий

Государственный Ощадбанк с начала текущего года выдал малым и средним сельхозпроизводителям 133 кредита на общую сумму 270 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



"Больше всего профинансировано аграриев Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - уточняет Ощадбанк.



Банк предлагает аграриям кредиты по ставке 16,9%. В рамках партнерских программ украинские предприятия могут обновить или сформировать парк техники и оборудования по ставкам от 12%.



Всего Ощадбанк финансирует более 400 сельхозпредприятий растениеводства и животноводства.



В ближайшее время Ощадбанк планирует подписать договор о взаимодействии с Минагропродом для участия в правительственной программе компенсации аграриями 20% стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства. На реализацию этой программы в 2017 году Кабмин выделил 550 млн грн.

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