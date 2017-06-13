Ощадбанк выдал аграриям кредитов на 270 млн грн
Государственный Ощадбанк с начала текущего года выдал малым и средним сельхозпроизводителям 133 кредита на общую сумму 270 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
"Больше всего профинансировано аграриев Запорожской, Луганской и Херсонской областей", - уточняет Ощадбанк.
Банк предлагает аграриям кредиты по ставке 16,9%. В рамках партнерских программ украинские предприятия могут обновить или сформировать парк техники и оборудования по ставкам от 12%.
Всего Ощадбанк финансирует более 400 сельхозпредприятий растениеводства и животноводства.
В ближайшее время Ощадбанк планирует подписать договор о взаимодействии с Минагропродом для участия в правительственной программе компенсации аграриями 20% стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства. На реализацию этой программы в 2017 году Кабмин выделил 550 млн грн.
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