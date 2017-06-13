Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,40 коп - до 26,1137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,97 коп и составляет 28,7433 грн, средний курс продажи упал - на 4,57 коп до 29,3433 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,14 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,174 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,621 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8170
|
26,1137
|
0,4174
|
0,4621
|
28,7433
|
29,3433
|
Медиана
|
25,8500
|
26,1000
|
0,4350
|
0,4600
|
28,8000
|
29,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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