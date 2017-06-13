Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,80 коп до 25,8170 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,40 коп - до 26,1137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,97 коп и составляет 28,7433 грн, средний курс продажи упал - на 4,57 коп до 29,3433 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,14 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,174 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,621 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8170 26,1137 0,4174 0,4621 28,7433 29,3433 Медиана 25,8500 26,1000 0,4350 0,4600 28,8000 29,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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