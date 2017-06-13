Суд предоставил доступ к выводам аудиторов ПриватБанка

Печерский районный суд открыл временный доступ к документам EY, касающихся аудиторской проверки ПриватБанка в 2016 году

В рамках уголовного производства ​об инсайдерском кредитовании в ПриватБанке суд предоставил временный доступ к вещам и документам аудитора EY, которые составляют банковскую тайну и касаются ПриватБанка Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева по делу N757/29437/17-к от 31 мая.



В частности, суд разрешил провести выемку "Отчета о статусе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности банка" и приложений к нему.



Суд напоминает, что в прошлом году EY провел анализ финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка.



15 мая Генпрокуратура обратилась с запросом к аудиторской компании о предоставлении копий соответствующих документов. Однако 18 мая EY сообщил, что отчет, о котором говорится в запросе ГПУ, содержит сведения, составляющие банковскую тайну и не может быть предоставлен.



В 2015-2016 годах ПриватБанк выдал более $1 млрд 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. На $185 млн из этой суммы не было залогов, сообщил журналист Грэхем Стэк на OCCRP.



До этого сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн посредством фирм, которые существуют только на бумаге.



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