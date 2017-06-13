Фонд гарантирования вкладов сменил ликвидаторов двух банков

ФГВФЛ сменил ликвидаторов в КСГ Банке и Грин Банке

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сменил ликвидаторов в КСГ Банке и Грин Банке.



"Исполнительной дирекцией фонда принято решение… о смене уполномоченного лица фонда, которому делегированы полномочия ликвидатора КСГ Банка и Грин Банка", - сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.



С 9 июня ликвидатором этих банков назначен Виктор Шкурко.



Татьяна Горбатюк с 31 августа 2016 года была ликвидатором КСГ Банка, а с 23 января 2015 года - ликвидатором Грин Банка.



Кроме того, Фонд гарантирования отменил смену ликвидатора банка Форум, оставив полномочия Ирине Ларченко.



7 июня чиновницу ФГВФЛ Юлию Приходько, уполномоченную на ликвидацию банка Форум, задержали во время получения взятки в сумме $5 млн. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, такую плату она требовала за невмешательство ликвидаторов и других лиц ФГВФЛ в порядок погашения обязательств банка перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.



Приходько ранее была ликвидатором четырех днепровских финучреждений, причем одновременно - Мелиор Банка, ИнтерКредитБанк, Актабанка и банка Аксиома.



Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 130 млн грн.



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