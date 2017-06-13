Задержаны трое бывших сотрудников ПриватБанка
Правоохранители сегодня, 13 июня, разоблачили группу бывших сотрудников ПриватБанка, которые организовали схему незаконного завладения средствами финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ГПУ, группировка приобрела ряд предприятий с признаками фиктивности, которым в установленном порядке банк выдавал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карт. Через указанные терминалы злоумышленники проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карту "ключ-счет" в банкоматах.
Затем они совершали фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
Убыток банка от такой деятельности составляет 200 тыс. грн.
"Сейчас проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карт, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. грн наличными", - отмечает ГПУ.
Правоохранители задержали трех участников группировки. Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В 2015-2016 годах ПриватБанк выдал более $1 млрд 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. На $185 млн из этой суммы не было залогов.
До этого сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн посредством фирм, которые существуют только на бумаге.
Ранее сегодня стало известно, что суд предоставил временный доступ к вещам и документам аудитора EY, которые составляют банковскую тайну и касаются ПриватБанка.
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