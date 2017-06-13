Межбанк закрылся котировками доллара 25,99/26,01

Во вторник, 13 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,02/26,04, к закрытию котировки составили 25,99/26,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,98, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,00, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4567/0,4576, к закрытию котировки составили 0,4569/0,4574.

Торги по евро начались с котировок 29,1215/29,1413, к закрытию котировки составили 29,1269/29,1442.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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